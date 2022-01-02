ضبط متهم باختلاس مبالغ مالية من فرع مصرف الصحاري في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 08:45 صباحا
المتهم, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية ضبط متهم باختلاس مبالغ مالية من مصرف الصحاري فرع الخمس.

وقالت الوزارة في بيان صباح اليوم، إن أعـضـاء وحدة التحري والقبض بإدارة المهام الخاصة بالإدارة الـعامـة للـعمـلـيات الأمـنـية، تمكنوا مـن إلـقـاء الـقـبض عـلـى «ع. ر. ا»، مواليد 1976 من مدينة الخمس، والمطلوب في واقعة اختلاس مبالغ مالية من حساب مصرف الصحاري فرع الخمس.

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وبحسب بيان الوزارة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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