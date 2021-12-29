رصد حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الأربعاء، رصد حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في ليبيا، حاثًّا المواطنين والمقيمين على ضرورة الإسراع بتلقي التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» واستكمال أخذ جرعات اللقاح المتوافرة في كافة مدن ومناطق البلاد.

وقال المركز في بيان إنه «وبتاريخ 29 ديسمبر 2021 تم إجراء اختبار الكشف الخاص بفيروس كورونا المتحور لعدد من العينات الموجبة، وتم رصد حالات إصابة بالسلالة المتحورة omicron من الفيروس في البلاد»، مشيرًا إلى متابعته عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع عن كثب، منذ مدة، الوضع الوبائي لفيروس كورونا المتحور (omicron)». ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجميع إلى الالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من غسل اليدين وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات وذلك نظرًا لخاصية الانتشار السريع التي يتميز بها المتحور.