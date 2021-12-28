مجلس النواب يعلق جلسته إلى الأسبوع المقبل

جلسة مجلس النواب، 27 ديسمبر 2021 (الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق)

قرر مجلس النواب تعليق جلسته المنعقدة قبل قليل، إلى الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، انطلاق جلسة للمجلس، تبث مباشرة على الهواء.

وقبلها بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب، مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بحسب ما أعلن بليحق.

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وقال بليحق في بيان، إن الاجتماع، الذي عُقد في مدينة طبرق، تناول «آليات عمل لجنة خارطة الطريق لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبل، للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية».