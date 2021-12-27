مصر: نسعى لزيادة الكهرباء المصدرة إلى ليبيا على 150 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 07:25 مساء
محطة كهرباء شمال بنغازي، 31 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن بلاده ستعمل على زيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى ليبيا عبر خط الساحل الشمالي (برج العرب - مرسى مطروح)، وهو خط جهد 500 كيلو فولت.

وأضاف شاكر، في كلمته خلال افتتاح مشروعات تنمية محلية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، أن الكميات المصدرة من مصر إلى ليبيا تتراوح بين 100 و150 ميغاوات، لكن الهدف هو زيادة قدرات التوصيل إلى ليبيا، وذلك عبر الكابلات البحرية.

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ونوه إلى أن خط الساحل الشمالي يعمل حاليًا على 220 كيلو فولت، ويسهم في نقل 15 ألف ميغاوات، مشددًا على أن مصر تعمل على الربط مع دول شمال أفريقيا، وبيع الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار.

كما أشار إلى سعي بلاده إلى تصدير كهرباء إلى أوروبا عبر استثمارات مع كل من قبرص واليونان تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح وزير الكهرباء المصري أن الربط بين مصر والمملكة العربية السعودية يصل إلى ثلاثة آلاف ميغاوات بتكلفة 1.8 مليار دولار، يتم توزيعها بين البلدين.

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