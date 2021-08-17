السيسي يبحث رفع قدرة شبكات الربط الكهربائي مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 11:12 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ، 17 أغسطس 2021. (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر رفع قدرة شبكات الربط الكهربائي مع ليبيا.

وقال الناطق الرئاسي السفير بسام راضي إن «وزير الكهرباء عرض أيضاً آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة».

وفي أبريل الماضي، وخلال زيارة مدبولي إلى العاصمة طرابلس، أبرمت حكومتا مصر وليبيا 11 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين، من بينها التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي الشهر نفسه، أكد وزير الكهرباء المصري أنه جارٍ بحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا بين 2000 و 3000 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أن خط الربط بين مصر وليبيا القائم حاليا بقدرة 240 ميجا وات.

ويوم الإثنين حث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، مسؤولي الشركة العامة للكهرباء للإسراع في إتمام المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الموقتة السابقة، والمتمثلة في محطة درنة ولملودة وسوسة، والصيانة العاجلة لخطوط الشبكة الدولية الرابطة بين دولتي ليبيا ومصر، وذلك استعداداً لفصل الشتاء بالمناطق ذات البرودة الشديدة الواقعة بالجبل الأخضر.

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