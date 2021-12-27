أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة وتكاثر للسحب على الشمال الشرقي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس معتدلا، الإثنين، على أن تتكاثر السحب على الشمال الشرقي من مساء الغد، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر، يصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء قليلة السحب، تتكاثر على جنوب الكفرة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.