«الرقابة على الأغذية» يعلن رفض شحنة موز طازج

عينة من شحنة الموز التي جرى رفضها في ميناء طرابلس البحري، 26 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، رفض شحنة موز طازج قادمة عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضح المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن سبب الرفض هو وجود «إصابات ميكانيكية وفسيولوجية». وأوضح المنشور أن كمية الشحنة «تبلغ 20 صندوقًا، وبلد منشأها كوستاريكا».

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وفي نوفمبر الماضي، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الموافقة على دخول شحنة تقدر بنحو خمسة أطنان من الفلفل الأحمر قادمة من تونس عبر منفذ رأس اجدير البري غرب البلاد.