«الرقابة على الأغذية» يعلن رفض شحنة موز طازج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 02:16 مساء
عينة من شحنة الموز التي جرى رفضها في ميناء طرابلس البحري، 26 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، رفض شحنة موز طازج قادمة عبر ميناء طرابلس البحري. 

وأوضح المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن سبب الرفض هو وجود «إصابات ميكانيكية وفسيولوجية». وأوضح المنشور أن كمية الشحنة «تبلغ 20 صندوقًا، وبلد منشأها كوستاريكا».

رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير 
ضبط أدوية منتهية الصلاحية في سرت خلال جولة لـ«مركز الرقابة» 
حملة رقابة على سوق الكريمية بإشراف مكتب النائب العام

وفي نوفمبر الماضي، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الموافقة على دخول شحنة تقدر بنحو خمسة أطنان من الفلفل الأحمر قادمة من تونس عبر منفذ رأس اجدير البري غرب البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق يتساءل عن العلاقات الاجتماعية
رياضة محلية
الوعي الزائف.. ومسائل أخرى
وجهات نظر
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا استفادت السلاحف البحرية من الجائحة