ضبط أدوية منتهية الصلاحية في سرت خلال جولة لـ«مركز الرقابة»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 04:27 مساء
جانب من جولة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

تمكنت دورية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسرت من ضبط ضبط أدوية منتهية الصلاحية خلال جولة رقابية بمجمع عيادات سرت الطبي المركزي التابع لوزارة الصحة.

وقال مصدر بالمركز لـ«بوابة الوسط» إن الجولة انتهت إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية في المخازن، ولاحظت وجود معدات طبية بكميات كبيرة منتهية الصلاحية، مع عدم الاستفادة من اعادة تدويرها.

- ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في منزل بأبوسليم

وأشار إلى وجود أدوية ومعدات طبية منتهية الصلاحية في قسم العمليات، كما تلاحظ أن النظافة سيئة في قسم العمليات وكذلك في موقع تخزين الأدوية.

وأضاف: «لا يوجد سجل لصرف أدوية التخدير، بينما جرت إحالة التقرير للجهات الضبطية من حيث الاختصاص».

أدوية ضبطت في جولة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
أدوية ضبطت في جولة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
أدوية ضبطت في جولة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
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