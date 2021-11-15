رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير

اتلاف شحنة الفلفل الأحمر بعد رفضها من قبل مركز الرقابة على الأغذئية. (الإنترنت)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الموافقة على دخول شحنة تقدر بنحو خمسة أطنان من الفلفل الأحمر قادمة من تونس عبر منفذ رأس اجدير البري غرب البلاد.

وأضح المركز، عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين، أن سبب رفض كمية الفلفل الأحمر التونسي لأنها «غير صالحة للاستهلاك البشري»، مؤكدًا أنه بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة جرى إتلاف الكمية.



اتلاف شحنة الفلفل الأحمر بعد رفضها من قبل مركز الرقابة على الأغذئية. (الإنترنت)

اتلاف شحنة الفلفل الأحمر بعد رفضها من قبل مركز الرقابة على الأغذئية. (الإنترنت)