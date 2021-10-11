حملة رقابة على سوق الكريمية بإشراف مكتب النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 02:37 مساء
أحد عناصر فريق الرقابة على الأغذية والأدوية خلال حملة تفتيشية بسوق الكريمية، 11 أكتوبر 2021. (فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإثنين استمرار الحملات التفتيشية الواسعة التي تستهدف سوق الكريمية لبيع وتخزين المواد الغذائية بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى انطلاق حملة مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية في جولة تفتيشية تستهدف محال بيع وتخزين المواد الغذائية بالسوق، للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها ومعاقبة المخالفين.

اقرأ أيضا: مركز الرقابة على الأغذية يحذر من شراء الأسماك المجمدة

يشار إلى أن فريق الرقابة يجري هذه الحملة رفقة الحرس البلدي وتحت إشراف مكتب النائب العام.

من حملة تفتيش بسوق الكريمية، 11 أكتوبر 2021. (فيسبوك)
من حملة تفتيش بسوق الكريمية، 11 أكتوبر 2021. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قيادي في «داعش»
عربى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم تبلغ مدة سريان «كوفيد» إذا أصاب الشخص «الملقح»؟