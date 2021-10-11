حملة رقابة على سوق الكريمية بإشراف مكتب النائب العام

أحد عناصر فريق الرقابة على الأغذية والأدوية خلال حملة تفتيشية بسوق الكريمية، 11 أكتوبر 2021. (فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإثنين استمرار الحملات التفتيشية الواسعة التي تستهدف سوق الكريمية لبيع وتخزين المواد الغذائية بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى انطلاق حملة مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية في جولة تفتيشية تستهدف محال بيع وتخزين المواد الغذائية بالسوق، للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها ومعاقبة المخالفين.

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يشار إلى أن فريق الرقابة يجري هذه الحملة رفقة الحرس البلدي وتحت إشراف مكتب النائب العام.

من حملة تفتيش بسوق الكريمية، 11 أكتوبر 2021. (فيسبوك)

من حملة تفتيش بسوق الكريمية، 11 أكتوبر 2021. (فيسبوك)