مركز الرقابة على الأغذية يحذر من شراء الأسماك المجمدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 10:31 مساء
جانب من جولة مركز الرقابة على الأغذية على محل لبيع الأسماك في الزنتان. (المركز)

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من وجود أسماك مجمدة مستوردة تباع في الأسواق يتم فك تجميدها ثم يعاد تجميدها من جديد، مؤكدا أن هذا الأمر يخالف المعايير الصحية.

وقال المركز في بيان مساء اليوم السبت إنه «يجب يفك التجميد لمرة واحدة فقط وننصح بعدم شراء الاسماك المجمدة وخاصة السردين»، مشيرا إلى العثور على كميات فاسدة من الأسماك في الزنتان.

وقام مفتشو المركز في الزنتان رفقة عناصر الحرس البلدي بجولة الخميس الماضي على عدد من المحال والأسواق بعد ورود عدة شكاوى من وجود اسماك سردين تتداول في السوق الشعبي الاسبوعي «وبعد الكشف تبين وحود كميات تظهر عليها علامات الفساد تمت مصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية».

جانب من جولة مركز الرقابة على الأغذية على محل لبيع الأسماك في الزنتان. (المركز)
جانب من جولة مركز الرقابة على الأغذية على محل لبيع الأسماك في الزنتان. (المركز)
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