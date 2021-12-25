التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 03:13 مساء
من مراسم اعتماد نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف د.أحمد أبوخزام ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، صباح اليوم السبت، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) بنسبة نجاح بلغت 54.17% للعام الدراسي 2020- 2021.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام (37597) طالبًا وطالبة».

وأشار البيان إلى أن عدد الناجحين 20367 طالبًا وطالبة؛ إذ تحصَّل 366 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، و4400 طالب وطالبة على تقدير جيد جدًا، و10908 طلاب وطالبات على تقدير جيّد، و4693 طالبًا وطالبة على تقدير جيّد، فيما بلغ عدد الراسبين 17230.

من مراسم اعتماد نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
من مراسم اعتماد نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
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