وليامز ترحب بالتزام عقيلة صالح بمواصلة العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 03:53 مساء
المستشار عقيلة صالح ووليامز خلال لقائهما في القبة، الخميس 23 ديسمبر 2021. (حساب وليامز على تويتر)

رحبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز بالتزام المرشح الرئاسي عقيلة صالح «بمواصلة الدفع بالعملية الانتخابية»، مشددة على ضرورة التزام جميع المرشحين «بمبدأ تكافؤ الفرص».

جاء ذلك خلال لقائها مع صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا، بحضور المرشح الرئاسي العارف النايض.

وقالت وليامز عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الخميس، «التقيت اليوم بالمرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة. ورحبت بالتزامه بمواصلة الدفع بالعملية الانتخابية، بما في ذلك ضرورة التزام جميع المرشحين بمبدأ تكافؤ الفرص. كما أتيحت لي فرصة لقاء المرشح الرئاسي، الدكتور عارف النايض».

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وأضاف المكتب الإعلامي للمرشح الرئاسي عقيلة صالح إن اللقاء جرى خلاله بحث المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسعي إلى تحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها المستشارة الأممية منذ وصولها إلى ليبيا قبل أسبوعين، مع المرشحين للانتخابات الرئاسية وعدد من القيادات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وجاء اللقاء بعد يوم من إعلان مفوضية الانتخابات، تأجيل موعدها الذي كان مقررًا غدًا الجمعة، مقترحة على مجلس النواب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 يناير 2022 بعد إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ العملية الانتخابية.

وليامز تصافح المرشح الرئاسي العارف النايض خلال لقائهما في القبة، الخميس 23 ديسمبر 2021. (حساب وليامز على تويتر)
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