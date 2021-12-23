افتتاح مركز شبابي في البيضاء بدعم ألماني

جانب من افتتاح مركز شبابي في البيضاء (صفحة المجلس البلدي البيضاء على فيسبوك)

افتتح مساء الأربعاء مركز شبابي متكامل بمقر مفوضية الكشاف البيضاء، بدعم من وكالة التنمية الألمانية GIZ، برعاية بلدية البيضاء ومكتب الشباب بالبلدية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الشباب ومنسق المنظمة ولفيف من رؤساء المؤسسات بالمدينة.

قام بافتتاح المركز، الذي يضم قاعات تدريب وترفية، عميد بلدية البيضاء علي حسين محمد، وبحضور وكيل البلدية عبد الكريم بو زعيترة، ومراقب التربية والتعليم البيضاء، ومدير مديرية أمن البيضاء، ومدير الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء، ومدير مكتب الشباب ببلدية البيضاء رمزي خنفر، وفق منشور للبلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأفادت البلدية أن المركز جرى تدشينه، بعد التوقيع على عقد مع وكالة التنمية الألمانية، لتقديم الدعم في عدة مجالات تخدم أهالي المنطقة، منها دعم الشباب واحتوائهم والرفع من قدراتهم.

جانب من افتتاح مركز شبابي في البيضاء (صفحة المجلس البلدي البيضاء على فيسبوك)

جانب من افتتاح مركز شبابي في البيضاء (صفحة المجلس البلدي البيضاء على فيسبوك)