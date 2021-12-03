عودة الحياة لبيت شباب صرمان بعد عقود من الإهمال

وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لبيت شباب صرمان (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تفقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، الخميس، أعمال الصيانة والتطوير لبيت شباب صرمان، ضمن خطة «عودة الحياة» التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.

ورافق الوزير في الزيارة مدير إدارة المشروعات بالوزارة، ورئيس جمعية بيوت الشباب الليبية، وعدد من المسؤولين بالجمعية والبيت، وبحضور عميد بلدية صرمان وعدد من الشخصيات بالبلدية.

- «الإسكان»: تطوير 539 مدينة ضمن خطة «عودة الحياة»

وأكد الوزير للشركة المنفذة على «ضرورة العمل بوتيرة أسرع والإنجاز خلال الوقت المحدد للتسليم، وفق المواصفات الفنية المطلوبة»، ومؤكداً «أهمية عودة الحياة في أسرع وقت لهذا المرفق الشبابي الحيوي الذي عانى من إهمال طويل دام لعقود».

وفي 17 نوفمبر الجاري، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية على استكمال الإجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية ضمن خطة التنمية «عودة الحياة».

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».