وليامز تبحث مع السويحلي التطورات الأخيرة وتنفيذ خارطة الطريق

لقاء وليامز والسويحلي، 22 ديسمبر 2021، (حساب وليامز على تويتر)

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرحمن السويحلي، التطورات الأخيرة وتنفيذ خارطة طريق الملتقى.

وأكد السويحلي ووليامز أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا، والمضي قدمًا لدعم جهود تحقيق الازدهار لشباب ليبيا والأجيال القادمة، حسب تغريدة المستشارة الأممية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

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وأمس الثلاثاء، التقت وليامز مجموعة من أعضاء الملتقى في مقر البعثة في طرابلس، حيث قالت إنها أجرت «نقاشًا صريحًا» معهم حول العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة الطريق، مع «الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدمًا بناءً على موقف مبدئي يستند إلى خارطة الطريق والحاجة لانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».