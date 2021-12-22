الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 01:56 صباحا
عضو مجلس النواب الهادي الصغير، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية.

وأكد الصغير، في رسالة وجهها إلى إلى المستشار عقيلة صالح: «استحالة إجراء الانتخابات في موعدها»، وطلب منه العودة إلى سابق عمله من خلال ترأس الجلسات المقبلة.

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وتضمنت الرسالة دعوة عقيلة صالح لرئاسة المجلس من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

كما نصت الرسالة على انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وفي 15 ديسمبر الجاري، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة جرى تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

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