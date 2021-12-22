وليامز تلتقي أعضاء بملتقى الحوار السياسي في طرابلس

جانب من وليامز تلتقي أعضاء بملتقى الحوار السياسي في طرابلس (صفحة وليامز على تويتر)

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الثلاثاء، مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بمقر البعثة في طرابلس.

وقال وليامز في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» إنها أجرت خلال اللقاء «نقاشًا صريحًا» حول العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة طريق الملتقى، مع «الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدماً بناءً على موقف مبدئي يستند إلى خارطة الطريق والحاجة لانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».

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يأتي هذا اللقاء بينما بات في حكم المؤكد استحالة إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر الجاري، بينما لم يجرى الإعلان عن مواعيد أو ترتيبات بديلة.

وأجرت وليامز عدة لقاءات في أنحاء البلاد، شملت مسؤولين وسياسيين ونشطاء، للتعرف على رؤيتهم لتطورات المشهد، حيث تقول إن مهمتها تتمثل في «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية».

جانب من وليامز تلتقي أعضاء بملتقى الحوار السياسي في طرابلس (صفحة وليامز على تويتر)

جانب من وليامز تلتقي أعضاء بملتقى الحوار السياسي في طرابلس (صفحة وليامز على تويتر)