قبل يومين من موعد الانتخابات.. «مظاهر مسلحة» أوقفت الدراسة في جامعة طرابلس وبعض المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 12:44 مساء
صورة متداولة على صفحات بمواقع التواصل لمدرعة في أحد شوارع عين زارة، 21 ديسمبر 2021.

توقفت الدراسة ووسائل النقل في عدد من المناطق بالعاصمة طرابلس، صباح الثلاثاء، بعد انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، في تحرك عسكري مفاجئ قبل يومين من الموعد المفترض للانتخابات.

وأعلنت جامعة طرابلس إلغاء محاضرات الثلاثاء؛ نظرًا «لظروف أمنية»، داعية الطلاب إلى المغادرة.

كما كشفت شركة السهم للنقل العام المساهمة توقف سير الحافلات على مساري عين زارة والقصر والهضبة؛ وذلك للسبب نفسه.

وأكد شهود عيان في عين زارة، لـ«بوابة الوسط» مشاهدة «مظاهر مسلحة» في عدد من شوارع المنطقة، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الشوارع، وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ.

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وبالمثل، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لتلك السيارات العسكرية، المجهزة بأسلحة متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سواتر ترابية وُضِعت لسد بعض الطرقات.

ودفعت تلك التطورات مدرستي الزهور وشهداء ليبيا القبائلية في عين زارة إلى تعليق الدراسة إلى حين إشعار آخر، خوفًا على سلامة الطلاب.

كما تأتي تلك الأحداث في وقت منتظر فيه أن تستضيف مدينة بنغازي حراكًا سياسيًا يجمع عددًا من السياسيين والمرشحين لانتخابات الرئاسة من المنطقتين الغربية والشرقية، للمرة الأولى منذ العام 2014.

صورة متداولة أخرى لساتر ترابي في طريق بالمنطقة.
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