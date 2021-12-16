صلاح بادي يهدد بإغلاق مؤسسات الدولة في طرابلس

صلاح بادي قائد ما يعرف بـ«لواء الصمود» متحدثا في مقطع مصور متداول على فيسبوك

هدد قائد ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي، بغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس، لأنها «تشتغل للخارج وليس للداخل».

جاء ذلك في مقطع مصور، جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويظهر بادي وهو يتحدث خلال اجتماع مع مجموعة من أنصاره، وشهد هجوما عنيفا على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، والطريقة التي يفترض أن تجرى بها الانتخابات.

وتابع بادي: «لن تكون هناك انتخابات رئاسية لطالما الرجال موجودين، توافقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس».

- وليامز: لقائي عسكريين في مصراتة تميز بلغة تهدئة وتغليب الحلول السياسية

- تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية

كما هاجم ستيفاني وليامز، التي زارت مصراتة اليوم الأربعاء، واعتبر أن لها «دورًا إجراميًا» خلال أحداث أبريل 2019 (الهجوم على طرابلس)، قائلاً: «لن تبقى على أراضينا».

وتابع: «لن نرضى بالانتخابات بهذه الطريقة.. الأمور ستتغير من هذه الساعة.. اتفقنا على قرار بسيط سوف يقلب الأمور رأسًا على عقب».

في الأثناء، تناقل نشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بقيام مجموعة مسلحة لا يعرف تبعيتها بالسيطرة على مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طربلس.

وكانت ستيفاني وليامز قالت إنها التقت في مصراتة، الأربعاء، مجموعة من القيادات العسكرية وآمري الكتائب المسلحة، لافتة إلى أن اللقاء كان لافتًا، إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.

وفي وقت سابق اليوم، قرر المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، تعيين عبدالقادر منصور سعد خليفة آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للآمر السابق عبدالباسط مروان.