أربعيني يقتل أمه بسبب الميراث في عين زارة

المتهم بقتل أمه طعنا بالسكين (مديرية أمن طرابلس)

أقدم رجل أربعيني على قتل أمه طعنًا بالسكين في رقبتها بسبب الميراث في نطاق مركز عين زارة، وفق منشور لمديرية أمن طرابلس على «فيسبوك».

في التفاصيل، فقد لاحظ أعضاء التحري، خلال جولة تفقدية بنطاق عين زارة، وجود شخص ملابسه ملطخة بالدماء وغير متزن، وعند سؤاله عن سبب هذه الدماء أفاد بأنّ لديه مشكلة مع أسرته.

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بعدها أمر رئيس المركز النقيب باسم الوندي بضبط هذا الشخص البالغ من العمر 41 عامًا، والانتقال به إلى المنزل لجمع المعلومات والتحري عن الموضوع، وقبل الوصول اعترف بأنه طعن أمه بواسطة سكين.

ولدى وصولها، وجدت القوة الأمنية الأم داخل المنزل مطعونة ولا زال السكين برقبتها وقد فارقت الحياة. بعدها جرى إعلام النيابة العامة، التي اتخذت حياله الإجراءات اللازمة.

وذكرت مديرية الأمن في المنشور أنَّ المتهم يدعو «م.ع.ز» مواليد 1980، ووالدته المتوفية تدعى «ع.س ز».