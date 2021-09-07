القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال

القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال (مديرية أمن طرابلس)

ألقت قوة أمنية بمركز شرطة غوط الشعال القبض على أب (47 عامًا) قتل طفله صاحب الأربع سنوات بالضرب المبرح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

بداية الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة غوط الشعال «إخطارًا بوجود طفل داخل مستشفى الحوادث أبوسليم، في الرابعة من عمره، مقيم داخل نطاق دائرة المركز متأثرًا بإصابات متعددة في جسده، التي بدا أنها نتيجة اعتداء بالضرب عليه»، وفق بيان نشرته مديرية أمن طرابلس على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن فريق التحقيق انتقل إلى المستشفى، ولم يتمكن من استجواب الابن المصاب نتيجة كونه في حالة إغماء، و«قام باستجواب خال الابن، الذي أفاد بأن الطفل تعرض للضرب من قبل والده، ومن ثم جرى استجواب والدته التي أفادت بوجود مشاكل مع زوجها نتيجة ضرب ابنه، الذي أدى إلى وفاته وكان ذلك بتاريخ 27 ديسمبر 2017».

وأوضح البيان أن النيابة أمرت بعرض الطفل على الطبيب الشرعي، حيث جاء في تقريره أن «الطفل تعرض للضرب في فترات متتالية، وأوقات متزامنة في جميع أنحاء الجسم مما سبب له نزيفًا»، مشيرًا إلى أنه جرى «إعداد فرق بحث ورصد وتحرٍ، تمكن من رصد مكان القاتل والقبض عليه، واقتياده إلى مركز الشرطة وهناك تم استجوابه، ومواجهته بما توصلت إليه التحريات، لينهار الأب ويعترف بأنه كان يعتدي على طفله بالضرب بغرض تأديبه، ولم يكن يقصد قتله».