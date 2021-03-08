ضبط الجاني في جريمة قتل طفل العام الماضي بغوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 08:58 صباحا
تمركز أمني في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال الجاني في قضية قتل طفل يحمل جنسية أفريقية العام الماضي، وهو مطلوب على ذمة قضايات أخرى أيضا.

وارتكب القاتل جريمته خلال سرقته منزل الطفل رفقة خمسة آخرين، وقد تعرف الشهود عليه لدى استعراض صور المطلوبين أثناء التحقيق معهم، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

جاء ذلك بالتعاون بين أعضاء التحري ورجال الأمن بقوة دعم المديرية «عاصفة العاصمة»، بعدما صدر كتاب من وزير الداخلية في نوفمبر الماضي يقضي بالبحث عنه والقبض عليه.

وتورط الجاني أيضا في قضايا إيذاء جسيم وتهديد باستعمال القوة وحمل السلاح والسرقة بالإكراه، وقد أخذت أقواله فيما نسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كسر هيمنة سلتيك.. جيرارد يقود «رينغرز» للتتويج بالدوري الأسكتلندي للمرة الـ55
رياضة عالمية
عشية جلسة منح الثقة.. كل الاحتمالات مفتوحة على مصير حكومة دبيبة
ليبيا
«عكس التيار» | الشريف الوافي: أهم معايير نيل حكومة دبيبة الثقة
فيديو
«بدون تأليف» | الشباب الليبي بين القاتل الصامت والمخدرات؟
فيديو
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة 2021
كاريكاتير
حقوق المرأة في تونس.. هوة شاسعة بين القوانين والممارسة
منوعات
العنف الأسري «جائحة ظل» تجتاح العالم في زمن «كورونا»
منوعات
قريميدة لـ«بوابة الوسط»: ملعب بنغازي جاهز بملاحظات الكاف 10 مارس.. أما طرابلس ...
رياضة محلية
التشويق على أشدّه قبيل مقابلة هاري وميغن مع أوبرا
منوعات
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الليبي شاهين يقود ناديه بولي للتتويج بكأس وذهبية اسكتلندا للشطرنج