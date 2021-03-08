ضبط الجاني في جريمة قتل طفل العام الماضي بغوط الشعال

تمركز أمني في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال الجاني في قضية قتل طفل يحمل جنسية أفريقية العام الماضي، وهو مطلوب على ذمة قضايات أخرى أيضا.

وارتكب القاتل جريمته خلال سرقته منزل الطفل رفقة خمسة آخرين، وقد تعرف الشهود عليه لدى استعراض صور المطلوبين أثناء التحقيق معهم، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

جاء ذلك بالتعاون بين أعضاء التحري ورجال الأمن بقوة دعم المديرية «عاصفة العاصمة»، بعدما صدر كتاب من وزير الداخلية في نوفمبر الماضي يقضي بالبحث عنه والقبض عليه.

وتورط الجاني أيضا في قضايا إيذاء جسيم وتهديد باستعمال القوة وحمل السلاح والسرقة بالإكراه، وقد أخذت أقواله فيما نسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.