منها تسهيل الحصول على التأشيرات.. وفد «النواب» يعلن 7 مخرجات لزيارته تركيا

اجتماع إردوغان مع وفد مجلس النواب برئاسة النويري في أنقرة، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (الرئاسة التركية)

أصدر وفد مجلس النواب بيانًا بشأن زيارته الأخيرة إلى تركيا، أعلن خلاله التوصل مع مجلس الأمة التركي إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية، إضافة إلى «العمل على تخفيف معاناة المواطنين الليبيين».

وضم الوفد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، وأعضاء المجلس بدر علي نجيب العقيبي، وعيسى محمد العريبي، وإدريس عبدالله المغربي، وسالم مسعود قنان، وزياد صالح دغيم.

وزار الوفد تركيا في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري بدعوة من مجلس الأمة التركي، والتقى خلال الزيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وعديد المسؤولين الأتراك.

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ورصد بيان الوفد، الذي وقع عليه أعضاؤه السبعة، عديد الإجراءات المتخذة في إطار «تخفيف معاناة الليبيين»، منها تخفيف القيود الإجرائية على الجالية الليبيىة والطلبة بتركيا، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومتابعة المكاتب المعتمدة بالخصوص بما يضمن تخفيض الرسوم على المواطنين.

إضافة إلى فتح مجال الطيران الليبي وشركات الخطوط الليبية دون استثناء بين مطار بنينا الدولي ومطار إسطنبول الدولي، وفتح خطوط النقل والشحن البحري المباشر مع الموانئ التجارية في طبرق وبنغازي، والعمل المشترك على إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، علاوة على العمل المشترك على إزالة العقبات المختلفة أمام عودة شركة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا والشركات بشكل عام لاستكمال تنفيذ تعاقداتها السابقة.