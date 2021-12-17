النويري يبحث مع تشاووش أوغلو تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 12:35 مساء
النويري (يسار) يلتقي في أنقرة وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، 16 ديسمبر 2021. (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري والوفد المرافق له، الخميس، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس، وكذلك السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، وتطرق إلى «بحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة بشكل عام وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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ووصل وفد مجلس النواب إلى تركيا، الأربعاء الماضي، والتقوا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبحث «العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على الأصعدة كافة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي»، إضافة إلى «الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك».

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى أنقرة، استكمالًا للاجتماع الافتراضي الذي عقد قبل أسابيع بين عدد من أعضاء مجلس النواب ونظرائهم من أعضاء مجلس الأمة التركي، برئاسة أحمد يلدز، رئيس جمعية الصداقة التركية الليبية، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس الأمة التركي، عاكف كيلش.

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