تكتل «فزان النيابي» يرفض زيارة وفد من مجلس النواب برئاسة النويري تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 03:57 مساء
وفد مجلس النواب برئاسة النويري خلال اجتماعه مع إردوغان في أنقرة، 15 ديسمبر 2021. (الرئاسة التركية)

أكد تكتل «فزان النيابي» رفضه قيام وفد من مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري، بزيارة تركيا أمس الأربعاء، ولقاء الرئيس التركي رجب إردوغان، قائلًا إن هذه الزيارة تأتي دون موافقة المجلس وتمثل «انحرافًا كبيرًا».

وجاء في بيان صادر عن التكتل، الأربعاء، أن الزيارة لا تتوافق مع المادة 209 من القانون رقم 4 لسنة 2014، كما أنها تتعارض مع الحفاظ على السيادة الليبية، معتبرًا أن هذه السيادة «معتدى عليها من قبل تركيا بقوات أجنبية».

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وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي كذلك بشكل معاكس لقرار مجلس النواب في جلسة 4 يناير 2020 بقطع العلاقات مع دولة تركيا، متحدثًا عن إرث للدولة العثمانية «ذات الصيت السيئ في ليبيا».

وشدد التكتل على رفضه تدخل تركيا «في شؤوننا الداخلية وتنفيذ مخططات التقسيم والعمل على إثارة القلاقل للحيلولة دون وصول بلادنا إلى الأمن والاستقرار والتنمية». كما طالب بتنفيذ «الاتفاق الأخلاقي بتولي عضو من فزان رئاسة مجلس النواب».

وزار النويري ووفد من النواب، أمس الأربعاء، مقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، والتقى إردوغان. وقال النويري: «إن هذه الزيارة تعد الأولى إلى تركيا على مستوى رئاسة المجلس، وتشكل أهمية كبيرة». 

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