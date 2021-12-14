الكوني يؤكد لـ«وليامز» أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

الكوني وستيفاني وليامز، 14 ديسمبر 2021، (حساب الكوني على تويتر)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الثلاثاء، حسب تدوينة على حساب الكوني في موقع «تويتر».

وقال الكوني إن الشعب ينتظر هذا الاستحقاق، الذي يمثل «حاجة تاريخية» لليبيا، التي تنشد اختيار رئيس واحد يحاور العالم كافة.

وأضاف: «قد يبدو ذلك رهانًا عسيرًا، لكنه الأجدر بالالتزام، وهو ما سيصنع الفرق».

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وفور وصولها إلى العاصمة طرابلس، أجرت ستيفاني وليامز، أمس الإثنين، عدة زيارات شملت كلًّا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، ورئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي.