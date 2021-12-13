وليامز: الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 11:43 مساء
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز تلقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي (صفحة وليامز على تويتر)

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إن «الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية».

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، وفق تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأوضحت وليامز أنها اتفقت على «الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدًا عن كل النفوذ السياسي والخلافات».

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وفور وصولها إلى العاصمة طرابلس، أجرت ستيفاني وليامز اليوم الإثنين، عدة زيارات شملت كلًّا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، ورئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري.

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز تلقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي (صفحة وليامز على تويتر)
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