«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 03:41 مساء
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال أسبوع في الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر الحالي.

وشملت طلبات فتح الاعتمادات المستندية، التي نفذتها فروع المصارف، نحو 400 شركة.

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ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، في بيان اليوم، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.

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