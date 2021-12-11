تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 10:21 صباحا
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. (وكالة أنباء البحرين)

أكدت كل من السعودية والبحرين على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك في بيان مشترك صدر عقب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى المنامة.

وأشار البيان الصادر، أمس الجمعة، إلى أهمية «الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة».

- السعودية وقطر تؤكدان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية

كما أعربت كل من الرياض والكويت عن ترحيبهما بـ«الجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2750 »، وفي ذلك في بيان مشترك صدر الجمعة أيضًا فور انتهاء زيارة بن سلمان للكويت.

وقام ولي العهد السعودي بجولة خليجية بدأت الثلاثاء الماضي، استهلها بزيارة سلطنة عمان، ثم الإمارات، قبل أن يحل ضيفًا على قطر للمرة الأولى من الأزمة الخليجية في العام 2017، إذ التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

وكانت البحرين المحطة الرابعة في جولة بن سلمان، قبل أن يختتمها بزيارة الكويت ولقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك قبل أيام من القمة 42 لدول مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر أن تُعقد في الرياض في 14 ديسمبر الجاري.

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