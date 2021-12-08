النويري يلتقي السفير البلجيكي لدى ليبيا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 07:23 مساء
لقاء النويري والسفير البلجيكي لدى ليبيا في طرابلس، الأربعاء 8 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

استقبل رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، في مكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، السفير البلجيكي لدى ليبيا، كريستوف دوباسومبير.

وقال المكتب الإعلامي للنويري في تصريح صحفي إن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر في قضايا عدة تتعلق بالشأن السياسي الليبي، أهمها مسارات دعم العملية الانتخابية وسبل تذليل الصعاب التي تحول دون إجراء الانتخابات. كما بحثا فرص تعزيز العلاقات بين الطرفين وتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

- الكوني: إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أفضل من تأجيله

وفي وقت سابق اليوم، التقى نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، السفير البلجيكي لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، والوفد المرافق له، واطلعه على نتائج زيارته إلى بروكسل، ولقائه قيادات الاتحاد الأوروبي، وبحثه ملفات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة وسبل معالجتها وفق استراتيجية ثنائية مشتركة على المدى البعيد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير البلجيكي قدَّم للكوني دعوة لزيارة بلجيكا ولقاء المسؤولين في بروكسل، من أجل تعزيز علاقات التعاون في عديد المجالات بين البلدين.

لقاء النويري والسفير البلجيكي لدى ليبيا في طرابلس، الأربعاء 8 ديسمبر 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ترقب لمعجزة برشلونة على أرض ميونيخ.. و8 مواجهات قاصمة في دوري الأبطال بتوقيت ...
رياضة عالمية
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
كاركاتير حليم - انتخابات حسب المقاس
كاريكاتير
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
الشرع: غياب منتخب ليبيا عن كأس العرب صدمة لا يلتفت إليها القائمون على أمر الكرة
رياضة محلية
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه