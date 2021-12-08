النويري يلتقي السفير البلجيكي لدى ليبيا في طرابلس

لقاء النويري والسفير البلجيكي لدى ليبيا في طرابلس، الأربعاء 8 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

استقبل رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، في مكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، السفير البلجيكي لدى ليبيا، كريستوف دوباسومبير.

وقال المكتب الإعلامي للنويري في تصريح صحفي إن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر في قضايا عدة تتعلق بالشأن السياسي الليبي، أهمها مسارات دعم العملية الانتخابية وسبل تذليل الصعاب التي تحول دون إجراء الانتخابات. كما بحثا فرص تعزيز العلاقات بين الطرفين وتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

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وفي وقت سابق اليوم، التقى نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، السفير البلجيكي لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، والوفد المرافق له، واطلعه على نتائج زيارته إلى بروكسل، ولقائه قيادات الاتحاد الأوروبي، وبحثه ملفات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة وسبل معالجتها وفق استراتيجية ثنائية مشتركة على المدى البعيد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير البلجيكي قدَّم للكوني دعوة لزيارة بلجيكا ولقاء المسؤولين في بروكسل، من أجل تعزيز علاقات التعاون في عديد المجالات بين البلدين.

لقاء النويري والسفير البلجيكي لدى ليبيا في طرابلس، الأربعاء 8 ديسمبر 2021. (الإنترنت)