الكوني: إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أفضل من تأجيله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 05:27 مساء
الكوني مع السفير البلجيكي كريستوف دوباسومبير، 8 ديسمبر 2021, (المجلس الرئاسي)

أكد نائب المجلس الرئاسي موسي الكوني، خلال لقائه السفير البلجيكي كريستوف دوباسومبير، والوفد المرافق له، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وتابع الكوني أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده «أفضل من تأجيله»، باعتباره اختتامًا لمسار خارطة الطريق الذي أنتجته مباحثات جنيف «التي سنلتزم بتنفيذها»، وأفضت بتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على إخراج القوات الأجنبية من كل التراب الليبي، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

- الكوني يبحث مع السايح والنويري المشكلات أمام العملية الانتخابية

وتطرق الاجتماع لنتائج زيارة الكوني، لبروكسل أخيرًا، ولقائه قيادات الاتحاد الأوروبي، وبحثه ملف الهجرة بكافة جوانبه والحد منها بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، وبحثه ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجتها وفق استراتيجية ثنائية مشتركة على المدى البعيد.

من جهته، قدَّم السفير البلجيكي للكوني دعوة لزيارة بلجيكا ولقاء المسؤولين في بروكسل، من أجل تعزيز علاقات التعاون في عديد المجالات بين البلدين.

الكوني مع السفير البلجيكي كريستوف دوباسومبير، 8 ديسمبر 2021, (المجلس الرئاسي)
الكوني مع السفير البلجيكي كريستوف دوباسومبير، 8 ديسمبر 2021, (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ترقب لمعجزة برشلونة على أرض ميونيخ.. و8 مواجهات قاصمة في دوري الأبطال بتوقيت ...
رياضة عالمية
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
كاركاتير حليم - انتخابات حسب المقاس
كاريكاتير
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
الشرع: غياب منتخب ليبيا عن كأس العرب صدمة لا يلتفت إليها القائمون على أمر الكرة
رياضة محلية
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه