بلدية بنغازي تطالب أصحاب المنازل الآيلة للسقوط بتقديم طلب لإزالتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 11:50 صباحا
شعار بلدية بنغازي, (الإنترنت)

طالبت بلدية بنغازي، الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والمواطنين ممن لديهم عقارات متضررة أو آيلة للسقوط، وتشكل خطرًا على السلامة العامة في مناطق الصابري، وسط البلاد، وسيدي إخريبيش، بتقديم طلب لإزالتها.

وأوضحت البلدية في بيان اليوم، أنه على المعنيين بالقرار أن يتقدموا لبلدية بنغازي بطلبات سواء للإزالة الكلية أو الجزئية، على أن تكون طلباتهم مدعمة بالمستندات الدالة على الملكية خلال مدة شهر، تفاديًا لحدوث أي أضرار قد تنجم جراء بقاء هذه المباني على وضعها الحالي.

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وأضافت البلدية أنه في حال عدم تقديم طلب الإزالة خلال المدة المحددة، ستحمل كافة المسؤولية للجهات أو الملاك الذين لديهم عقارات لم تزل، وتشكل خطرًا على السلامة العامة في المناطق المذكورة، كما ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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