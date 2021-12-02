مذكرة تفاهم بين ليبيا والنيجر لتنظيم الهجرة ومكافحة تهريب البشر

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر المتوسط، 27 مارس 2021. (وزارة الداخلية)

وقَّعت ليبيا والنيجر مذكرة تفاهم لتنظيم هجرة اليد العاملة بهدف حماية العمال المهاجرين عبر إصدار تأشيرة عمل فعَّالة قبل التوظيف والاستجابة لاحتياجات سوق العمل الليبي.

وأوضحت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في النيجر باربرا ريجكس، أن التعاون الثنائي يلعب دورًا رئيسيًا في «تعزيز حقوق العمل للمهاجرين من النيجر في ليبيا، وتنمية وطنهم من خلال تسهيل التحويلات»، مضيفة أنها «ستساهم في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية»، وفق بيان المنظمة الدولية المنشور على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء.

بدوره، قال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فيديريكو سودا، إنه من الضروري تعزيز آليات التنسيق والتعاون بشأن إدارة الهجرة وتنقل العمالة عبر حدود الدول، مشيرًا إلى أن مواطني النيجر يشكلون 20% من المهاجرين في ليبيا، الذي يتجاوز عددهم 600 ألف.

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ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها حول طبيعة ديناميكيات الهجرة بين ليبيا وتشاد والنيجر، فإن عبور الصحراء الكبرى هو أحد أكثر الرحلات خطورة في العالم، حيث غالبًا ما يسافرون بشكل عفوي، دون وثائق أو وضع قانوني.

وأعلنت المنظمة دعمها تنظيم اجتماع مائدة مستديرة الثلاثاء المقبل بين وزراء العمل في ليبيا وتشاد وغانا وغينيا ومالي ونيجيريا والسنغال، بغية تعزيز الحوار وتمهيد الطريق نحو إنشاء إطار للتعاون الدولي في مجال تنقل العمالة بين ليبيا وبلدان المنشأ الرئيسية.