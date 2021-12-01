طالب ليبي في التصفيات ما قبل النهائية بمسابقة إفريقية للبرمجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 11:36 مساء
وزارة التربية والتعليم تحتفي بالطالب المرشح (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن وجود طالب ليبي ضمن التصفيات ما قبل النهائية في مسابقة الأسبوع الأفريقي للبرمجة.

وقالت وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، إنه تم اختيار ترشيح ليبيا، بعدما تقدمت الوزارة بالمسابقة وفقما أعلنت في وقت سابق.

وأضافت أن الطالب الليبي المرشح يأتي ضمن العشرين مشاركة الفائزة في مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، مضيفة أنه تم اختيار عشرين مشاركة من بين 100 فيديو جاءت من 40 دولة على مستوى القارة الأفريقية.

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وثمّنت وكيلة الوزارة جهود اللجنة التي عملت على تدريب التلاميذ ولجنة التقييم ومنسقة البرنامج مع الاتحاد الإفريقي، معربة عن أمنياتها بالتوفيق للتلميذ النجيب، حتى يكون من بين الثلاثة الأوائل.

وزارة التربية والتعليم تحتفي بالطالب المرشح (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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