وزير الصحة يفتتح المؤتمر الليبي الأول للقدم السكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 09:46 مساء
أعمال المؤتمر الليبي الأول للقدم السكري, (وزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مساء اليوم، أعمال المؤتمر الليبي الأول للقدم السكري، المنعقد بمدينة مصراتة، خلال يومي الأول والثاني من ديسمبر الجاري.

وأكد الزناتي، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، دعم وزارة الصحة التوصيات التي سيعتمدها المشاركون، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات ستكون «إطار عمل لوزارة الصحة للاهتمام بمرضى السكري»، وفق بيان للوزارة اليوم.

ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من الأساتذة والمختصين بأمراض السكر، والقدم السكري، والجراحة، وجراحة الأوعية الدموية، والعظام، وجراحة التجميل، والأشعة، بحسب البيان.

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وأوضحت الوزارة أن المؤتمر يأتي بتنظيم من اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لداء السكري بوزارة الصحة، ومجموعة القدم السكري الليبية، وجمعية الجراحين الليبية، تحت إشراف مركز مصراتة الطبي، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات، والتعرف على آخر المستجدات في مجال القدم السكري؛ بهدف تعزيز صحة المرضى، والوصول إلى مجتمع صحي وآمن.

أعمال المؤتمر الليبي الأول للقدم السكري, (وزارة الصحة)
أعمال المؤتمر الليبي الأول للقدم السكري, (وزارة الصحة)
أعمال المؤتمر الليبي الأول للقدم السكري, (وزارة الصحة)
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