«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تقلبات جوية مساء بعد غد الجمعة، تتمثل في رياح نشطة باردة.

وقال المركز في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعض السحب سيكون ماطرًا ومتفرقًا بداية بالشمال الغربي، ثم تتجه ناحية المناطق الشرقية.

- أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على معظم المناطق

وفي وقت سابق من اليوم، توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة معظم مناطق البلاد اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، فرصة سقوط أمطار متفرّقة مساء يوم الجمعة المقبل، على مناطق الشمال الغربي.