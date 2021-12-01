أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على معظم المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة معظم مناطق البلاد اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، فرصة سقوط أمطار متفرّقة مساء يوم الجمعة المقبل، على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الجمعة، مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتكون نشطة يوم الجمعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على معظم المناطق، وتنخفض يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر وبعض مناطق الخليج، مع احتمال سقوط أمطار متفرّقة واحتمال تكون شبورة مائية على بعض مناطق الخليج خلال الليل وفي الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية فجنوبية، تنشط يوم الجمعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الجمعة على غدامس والحمادة، مع احتمال سقوط أمطار متفرّقة، والرياح متغيّرة الاتجاه، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرّقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية، تنشط يوم الجمعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا يوم الجمعة.