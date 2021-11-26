السفارة الأميركية «متخوفة» من «العنف المرتبط بالانتخابات» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 05:42 مساء
شعار سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا. (صفحة السفارة على فيسبوك)

عبّرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الجمعة، عن مشاركتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مخاوفها» بشأن العنف المرتبط بالانتخابات، مؤكدة ضرورة «حماية العملية الانتخابية».

وفي وقت سابق اليوم، أعربت البعثة الأممية عن «انزعاجها» إزاء الأنباء الواردة عن «هجوم» على محكمة سبها، وأدانت «بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات». وجاء ذلك بعدما أجّلت المحكمة جلسة كانت مقرّرة، مساء الخميس، للنظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد «محاصرة مجموعة مسلحة مقرها».

واعتبرت السفارة الأميركية في بيان مقتضب، أن «الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية».

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مجلس الوزراء يكلف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في ملابسات الاعتداء على محكمة سبها
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وأمس الخميس، كلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزارتي العدل والداخلية «للتحقيق الفوري في ملابسات» واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.

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