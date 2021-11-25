وزارة العدل: محكمة استئناف سبها تعرضت لاعتداء مسلح من خارجين عن القانون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 06:20 مساء
متظاهرون عند مدخل محكمة استئناف سبها، الخميس 25 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أكدت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في بيانٍ، أن محكمة استئناف سبها «تعرَّضت صباح اليوم الخميس، لاعتداء مسلَّح من مجموعة خارجة عن القانون»، مشيرة إلى أن الحادث «روَّع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها».

وقالت الوزارة إنها «تستنكر بأشد عبارات الاستنكار المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في ليبيا التي نسعى إلى أن تكون آمنة مستقرة تُحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون».

- محكمة استئناف سبها تؤجل البت في طعن سيف القذافي بعد محاصرتها من قبل مجموعة مسلحة

وأجّلت محكمة استئناف سبها، مساء اليوم، جلسة النظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.

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