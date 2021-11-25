محكمة استئناف سبها تؤجل البت في طعن سيف القذافي بعد محاصرتها من قبل مجموعة مسلحة

متظاهرون عند مدخل محكمة استئناف سبها، الخميس 25 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أجّلت محكمة استئناف سبها، مساء اليوم الخميس، جلسة النظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.

وقال محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.

- مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية

وأظهر فيديو آخر جرى تداوله للواقعة، قيام مجموعة من الشباب بالتظاهر أمام مقر محكمة استئناف سبها، وأكد متحدث في الفيديو طرد «ميليشيات طارق بن زياد» من مقر المحكمة.

واستبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المرشَّح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها مساء الثلاثاء، مع 25 آخرين من إجمالي عدد المرشحين لانتخابات رئيس الدولة، ومنحتهم حق الطعن على قرارها في غضون 48 ساعة.

واستبعد القذافي بسبب «عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)» من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

محامي سيف القذافي عند مدخل محكمة استئناف سبها، الخميس 25 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

محامي سيف القذافي عند مدخل محكمة استئناف سبها، الخميس 25 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

متظاهرون عند مدخل محكمة استئناف سبها، الخميس 25 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

محامي سيف القذافي عند مدخل محكمة استئناف سبها، الخميس 25 نوفمبر 2021. (الإنترنت)