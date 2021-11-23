ماذا قال السايح عن موعد الطعون الانتخابية وآلية التصويت بالخارج وترشح حفتر وسيف القذافي؟

السايح خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي، 23 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

أجاب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي عقده لمناسبة انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، على عديد الأسئلة المتعلقة بالمعترك الانتخابي المقرَّر في 24 ديسمبر المقبل، من بينها آلية تصويت الليبيين في الخارج، وموعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك فتح باب الطعون، إضافة إلى الموقف من المرشحين المحتملين سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر.

وفي المؤتمر، الذي كان من المقرّر عقده، أمس الإثنين، لكنه تأجّل جراء تزايد أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى، اليوم الثلاثاء، تحدث السايح عن «حملة تشويه» تعرّضت لها مفوضية الانتخابات أخيرًا؛ لأنها «اختارت طريق الديمقراطية»، معتبرًا أن المرحلة الحالية «أعطت صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي يبشر بالانعتاق من مرحلة الفوضى والفساد والانتقال إلى مرحلة البناء والاستقرار والوفاق».

إحالة بيانات 98 مرشحًا ومرشحة إلى جهات الاختصاص

وحتى أمس الإثنين، وهو الموعد المحدّد لغلق باب قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، تسلّمت مفوضية الانتخابات 98 طلب ترشح «استوفوا الإجراءات المطلوبة، وأُحيلت وثائقهم إلى جهات الاختصاص، النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتاكد من مطابقتها لقانون رقم «1» الخاص بانتخاب رئيس الدولة»، وفق السايح.

وذكّر السايح بأنّ «مسألة الطعون والاستئناف أحالها قانون انتخاب رئيس الدولة في المادة 54 للمجلس الأعلى للقضاء، وليس كما يسوق البعض أنها من وضع المفوضية».

موعد انطلاق الحملات الدعائية والطعون

وبخصوص موعد انطلاق الحملات الدعائية، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنّ هذه الحملات ستنطلق بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وأضاف: «أُغلق باب الترشح يوم أمس بواقع 98 مرشحًا استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وجرى تحويل بعض الوثائق إلى الجهات المعنية، وعند رد تلك الجهات ستُنشر القائمة الأولية للمرشحين والمرشحات لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن في ما ورد من أسماء».

وأوضح أن فترة الطعون حسب القانون هي ثلاثة أيام لتقديم الطعون، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية.

وقال السايح: «لم نكن نتوقع الإقبال الكبير على الترشُّح من قبل الليبيين، التي تعكس رغبتهم في الترشُّح لهذا الاستحقاق التاريخي، وكنا نتوقع إصدار القوائم الأولية اليوم، لكن للأسف الأعداد الكبيرة دفعتنا للتأجيل، وستنشر القوائم الأولية غدًا أو بعد غد، بعد التأكد من معلومات المرشحين من الجهات ذات العلاقة».

«المفوضية تنظر في رسالة المدعي العسكري بخصوص ترشح حفتر وسيف القذافي»

وردًا على سؤال بخصوص ترشح المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السايح إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنظر في رسالة المدّعي العسكري بشأن ترشُّح الاثنين، وأوضح أن القانون رقم «1» الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشُّح «صدر بحقه حكم قضائي نهائي».

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وطالب المدعي العام العسكري، اللواء مسعود ارحومة، بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي، وحفتر، قائلًا في رسالته إلى المفوضية إنهما «تورطا في عدة قضايا».

وأوضح السايح أن المادة رقم «12» من قانون انتخاب الرئيس سيفصل فيها القضاء إذا قُدمت طعون في أي من المترشحين. وتلزم المادة رقم «12» من يرغب في الترشح من شاغلي المناصب في الدولة، أن يترك عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

وأكّد أن قوائم تزكية المرشحين ستُراجَع، مردفًا أن «ما حدث خلال تقديم الأوراق جرى بشكل عشوائي لضيق الوقت».

آلية تصويت الليبيين في الخارج

وعن آلية تصويت الليبيين في الخارج، قال السايح إنهم سيصوِّتون في الانتخابات المقبلة «عبر البريد»، مستثنيًا ثلاث دول من إجمالي نحو 42 دولة من هذا الإجراء.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع شركة بريد «دي إتش إل» العالمية لنقل هذا البريد من نحو 42 دولة يقيم فيها الليبيون بمجرد نشر القائمة النهائية للمرشحين، مستثنيًا ثلاث دول سيُجرى فتح مراكز اقتراع بها. وتشمل هذه الدول «مصر، تركيا وتونس»، حسب السايح، الذي أوضح أن مراكز الاقتراع ستُفتح في هذه الدول في 22 ديسمبر المقبل.

السايح: نتوقع تقدم 4 آلاف مرشح في الانتخابات البرلمانية

وتتوقع مفوضية الانتخابات، حسب السايح، وصول عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى نحو 4 آلاف مرشَّح.

وأشار السايح إلى تسجيل المنظومة 1766 مرشحًا ومرشحة للبرلمان حتى اليوم الثلاثاء، ولفت إلى إحالة بيانات 1343 مرشحًا إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين، فيما سيستمر قبول طلبات الترشح في الانتخابات النيابية إلى السابع من ديسمبر المقبل.

السايح: نتوقع تجاوز مستلمي بطاقات الناخب حاجز المليونين

وتحدث رئيس المفوضية عن ارتفاع في معدلات تسلُّم بطاقات الناخب، ما «يؤشر إلى مشاركة فعَّالة من المواطنين في العملية الانتخابية»، متوقعًا تجاوز عدد متسلمي البطاقات حاجز المليونين.

وقال إن من تسلَّم بطاقته فقط هو من سيجد اسمه في سجل الناخبين ويكون له حق الاقتراع، وأضاف أن المفوضية «ستراجع التزكيات التي تقدَّم بها المرشحون»، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة ستجري بشكل «عشوائي، لأنه من غير الممكن التحقق من جميع التزكيات».