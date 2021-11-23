السايح: تعرضنا إلى التشويه لاختيارنا طريق الديمقراطية

السايح خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي، 23 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

صرَّح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بأنّ المفوضية تعرَّضت إلى حملة من تشويه لأنها اختارت طريق الديمقراطية، موجهًا حديثه إلى القائمين على «تلك الحملة» قائلاً: «وكان الأجدر بهم توجيه سهامهم نحو الفساد».

وأضاف أن 98 مرشحًا ومترشحة استوفوا الإجراءات المطلوبة، وأُحيلت وثائقهم إلى جهات الاختصاص، النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتاكد من مطابقتها لقانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة.

وتابع: «نود التذكير بأنّ مسألة الطعون والاستئناف أحالها قانون انتخاب رئيس الدولة في المادة 54 للمجلس الأعلى للقضاء، وليس كما يسوق البعض أنها من وضع المفوضية»، مردفًا أن المرحلة الحالية أعطت «صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي».