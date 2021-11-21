المنفي: «الرئاسي» ملتزم أمام الليبيين والعالم بإجراء الانتخابات في موعدها

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، 21 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، «التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم، بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا».

وأشار خلال استقباله سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، إلى «نجاح المجلس الرئاسي في الايفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية». موضحًا أن العلاقات الليبية- المالطية تشهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

اقرأ أيضًا: المنفي يبحث مع كوبيش العقبات أمام الانتخابات

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ناقش اللقاء «آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح».

من جهته، أكد السفير المالطي عمق العلاقات الليبية- المالطية في جميع المجالات، مشيدًا بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، 21 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا خلال لقاء مع المنفي 21 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)