وزيرا خارجية اليونان وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

وزيرا خارجية فرنسا جون إيف لو دريان واليونان نيكوس ديندياس. (الإنترنت)

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، مع نظيره الفرنسي، جون إيف لو دريان، تطورات الأوضاع في ليبيا والبحر المتوسط.

المباحثات التي جاءت في أثينا على هامش اجتماع رباعي مع وزراء خارجية مصر وقبرص، تطرقت إلى مناقشات أخرى ومنها البلقان للاتحاد الأوروبي.

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فيما دعا ديندياس، دول الاتحاد الأوروبي لـ«الاقتداء بفرنسا ومنع تزويد الدول المهددة بالحرب بالسلاح»، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأعرب ديندياس عن أمنياته بنجاح الرئاسة الفرنسية المقبلة للمجلس الأوروبي، حيث تتولى باريس رئاسته في النصف الأول من 2022، مؤكدًا دعم اليونان لكامل لأولويات العمل المحددة في أجندة المجلس.