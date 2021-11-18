الملف الليبي على طاولة وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أنستاسيادس. 19 أكتوبر 2021. (أرشيفية: الرئاسة المصرية)

يلتقي وزراء خارجية مصر واليونان وفرنسا وقبرص غدًا في العاصمة اليونانية أثينا؛ لبحث التطورات في منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط وليبيا، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وحسب «نوفا» من المقرّر أن يبحث وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، مع نظرائه المصري سامح شكري، والفرنسي جون إيف لو دريان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، أيضًا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي والقضية القبرصية. والتعاون في مجال الطاقة والهجرة، وتغير المناخ.

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وفي 19 أكتوبر الماضي، توافقت مصر وقبرص واليونان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المقرّرة في 24 ديسمبر «وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها الليبيون»، وذلك خلال قمة بحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية قبرص، نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.