نورلاند وسفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يلتقون عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية

نورلاند والسفيرة الفرنسية يتوسطان عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم في طرابلس. (الإنترنت)

التقى المبعوث الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، عددًا من مرشحي الانتخابات الرئاسية، خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال، والسفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتأتي زيارة نورلاند إلى طرابلس في أعقاب مؤتمر باريس من أجل ليبيا، «للتركيز على الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، التي ستكون الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا» وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية مساء اليوم.

والتقى نورلاند فور وصوله إلى طرابلس كلًّا من نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني؛ وذلك «للنظر في جهود الحكومة الليبية في دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وفق البيان.

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وفي لقاء آخر، ناقش نورلاند مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح «الجهود الفنية التي تقوم بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتسجيل المرشحين وضمان عدٍّ عادل ودقيق للأصوات».

وأكد نورلاند، في حديثه عن الزيارة، أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب غالبية الليبيين الذين يريدون الانتخابات ويريدون فرصتهم للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم». وأضاف: «نحن نعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الليبيين لدعم هذه العملية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة واسعة من قبل الناخبين».

واعتبر المبعوث الأميركي إلى ليبيا أنه كان محظوظًا اليوم بمقابلة عدد من المرشحين للرئاسة في طرابلس، منبهًا بالقول: «نحن لا نفضل أي مرشح» للانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر.

واعتبر نورلاند أن «اليوم يمثل بداية عملية يمكن من خلالها للناخبين معرفة معلومات دقيقة عن المرشحين والقضايا؛ من أجل اتخاذ خيار مستنير»، آملًا «مقابلة مرشحين آخرين وتسهيل الجهود التي تساعد الناخبين على اتخاذ خيارات مستنيرة تصب في مصلحة بلادهم»، وذلك «جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الآخرين الذين انضموا إلينا اليوم»، في إشارة إلى سفراء بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.