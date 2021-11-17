نورلاند وسفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يلتقون عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 07:06 مساء
نورلاند والسفيرة الفرنسية يتوسطان عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم في طرابلس. (الإنترنت)

التقى المبعوث الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، عددًا من مرشحي الانتخابات الرئاسية، خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال، والسفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتأتي زيارة نورلاند إلى طرابلس في أعقاب مؤتمر باريس من أجل ليبيا، «للتركيز على الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، التي ستكون الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا» وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية مساء اليوم.

والتقى نورلاند فور وصوله إلى طرابلس كلًّا من نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني؛ وذلك «للنظر في جهود الحكومة الليبية في دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وفق البيان.

- نورلاند: ناقشت مع الكوني توفير دعم دولي «أفضل» لجهود الليبيين استعدادا للانتخابات
- نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت

وفي لقاء آخر، ناقش نورلاند مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح «الجهود الفنية التي تقوم بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتسجيل المرشحين وضمان عدٍّ عادل ودقيق للأصوات».

وأكد نورلاند، في حديثه عن الزيارة، أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب غالبية الليبيين الذين يريدون الانتخابات ويريدون فرصتهم للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم». وأضاف: «نحن نعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الليبيين لدعم هذه العملية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة واسعة من قبل الناخبين».

واعتبر المبعوث الأميركي إلى ليبيا أنه كان محظوظًا اليوم بمقابلة عدد من المرشحين للرئاسة في طرابلس، منبهًا بالقول: «نحن لا نفضل أي مرشح» للانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر.

واعتبر نورلاند أن «اليوم يمثل بداية عملية يمكن من خلالها للناخبين معرفة معلومات دقيقة عن المرشحين والقضايا؛ من أجل اتخاذ خيار مستنير»، آملًا «مقابلة مرشحين آخرين وتسهيل الجهود التي تساعد الناخبين على اتخاذ خيارات مستنيرة تصب في مصلحة بلادهم»، وذلك «جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الآخرين الذين انضموا إلينا اليوم»، في إشارة إلى سفراء بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كروس أوفر جديدة من هوندا