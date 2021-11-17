نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 11:52 صباحا
لقاء السايح (يمين) مع نورلاند في طرابلس، 17 نوفمبر 2021. (السفارة الأميركية)

أكد المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة «ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت» في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك تعليقًا من نورلاند على لقائه في العاصمة طرابلس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. ونقلت السفارة الأميركية عن نورلاند قوله: «خلال اجتماعنا اليوم، أكدت للدكتور عماد السايح أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد».

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وسبق أن أكد السفير الأميركي في التاسع من نوفمبر الجاري أن واشنطن تدعم «الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر»، مشددًا على مساندة الولايات المتحدة لليبيا «موحدة ومستقرة دون تدخل أجنبي».

وأعلنت المفوضية منذ الثامن من الشهر الجاري فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وبدأت في توزيع بطاقات الناخبين. وحتى أمس الثلاثاء، تقدم 721 مرشحًا ومرشحة لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وشهد اليوم نفسه تقدم المشير خليفة حفتر بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وكذلك المرشحين أسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبدالسلام الزوي، وكان قد سبقهم بعدة أيام سيف الإسلام القذافي.

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