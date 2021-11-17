نورلاند: ناقشت مع الكوني توفير دعم دولي «أفضل» لجهود الليبيين استعدادا للانتخابات

الكوني مع نورلاند, 17 نوفمبر 2021. (السفارة الأميركية على تويتر)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأربعاء، في طرابلس، مع المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، توفير دعم دولي «أفضل» لجهود الليبيين استعدادًا للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السفير في تغريدة على حساب السفارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، «ناقشت أنا ونائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل أفضل جهود الليبيين الذين يعملون من أجل الانتخابات في 24 ديسمبر».

وأضاف ريتشارد أن الولايات المتحدة تدعم موسمًا حقيقيًا للحملات الانتخابية، «يسمح لليبيين بالتعرف على المرشحين والقضايا المهمة».

- نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نورلاند أن الولايات المتحدة «ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت» في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء تعليقًا من نورلاند على لقائه في العاصمة طرابلس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتابع «خلال اجتماعنا اليوم، أكدت للدكتور عماد السايح أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد».