بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور

الدبيبة خلال إلقائه كلمة في معهد الحرس البلدي بجنزور، 15 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، معهد الحرس البلدي ببلدية جنزور صباح اليوم الإثنين.

وحضر الدبيبة التمام الصباحي للمتدربين ورفع الراية، واستمع إلى الصعوبات التي تواجه القائمين على جهاز الحرس البلدي، من خلال كلمة ألقاها رئيس الجهاز، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الدبيبة ضرورة الاهتمام بجهاز الحرس البلدي والعاملين به، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لهم باعتبارهم حماة الصحة العامة.

ورافقه خلال الزيارة، وزير الحكم المحلي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعدد من المتقاعدين بالجهاز.

الدبيبة والحضور خلال متابعته التمام الصباحي لأفراد المعهد ورفع العلم

عدد من القائمين على المعهد وأفراده

الدبيبة خلال تفقده المعهد.

اصطفاف أفراد المعهد.